FW-OLL: Brennende Lkw Zugmaschine in Kirchkimmen - Fahrer handelt umsichtig

Gemeinde Hude (ots)

Am Montagabend um 18:40 Uhr wurden die Feuerwehren Altmoorhausen, Falkenburg und Hude zu einem brennenden Lkw in die Bremer Straße, Ecke Dorfstraße im Huder Ortsteil Kirchkimmen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Fahrerkabine einer Zugmaschine mit Tankauflieger bereits in Vollbrand. Das Gespann stand quer über die Fahrbahn.

Unverzüglich ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vor und leitete einen umfassenden Löschangriff ein. Dieser zeigte schnell Wirkung und so waren bereits nach einigen Minuten die größten Flammen gelöscht.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde dem Löschwasser Netzmittel beigemischt, um eine bessere Eindringtiefe und Löschwirkung zu erzielen.

Während der Nachlöscharbeiten wurde die ausgebrannte Fahrerkabine regelmäßig mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und gezielt abzulöschen.

Nach Angaben des Fahrers war vermutlich ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Pressesprecher Matthias Witthöft teilte mit: "Während der Fahrt bemerkte der Fahrer plötzlich einen Ausfall der Elektrik und drohte die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Geistesgegenwärtig stellte er den Anhänger quer zur Fahrbahn, sodass das Gespann zum Stillstand kam und nicht weiter in den seitlichen Graben abrutschen konnte. Hier handelte der Fahrer vorbildlich." Dieser konnte dann unverletzt aus der inzwischen brennenden Zugmaschine aussteigen und die Feuerwehr alarmieren.

Der mit Milch beladene Tankauflieger wurde durch einen weiteren Tanklastzug abgepumpt. Im Anschluss erfolgte die Bergung des beschädigten Fahrzeugs durch ein spezialisiertes Lkw-Abschleppunternehmen.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Polizei. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bremer Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

