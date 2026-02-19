Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Wildeshausen am 19. Februar 2026

Wildeshausen (ots)

Pünktlich um 18:30 Uhr eröffnete Jugendfeuerwehrwart Kai Strömer die Jahreshauptversammlung der Stadtjugendfeuerwehr Wildeshausen im Versammlungsraum. Zahlreiche Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam auf ein erfolgreiches und bewegendes Jahr 2025 zurückzublicken. Die Jugendfeuerwehr präsentierte sich dabei motivierter denn je, geschlossen, leistungsstark und mit klarem Blick in die Zukunft. Derzeit engagieren sich 27 Kinder in der Jugendfeuerwehr, davon sind zehn Mädchen.

2025 stand ganz im Zeichen von Engagement, Entwicklung und Zusammenhalt. Die Jugendfeuerwehr Wildeshausen setzte auf kontinuierliche Ausbildung, Teamarbeit und eine starke Gemeinschaft - mit sichtbarem Erfolg. "Wir haben nicht diskutiert - wir haben geliefert", lautete das selbstbewusste Fazit des Abends.

Jugendfeuerwehr bedeutet weit mehr als feuerwehrtechnische Ausbildung. Sie steht für Verantwortung, Teamgeist, Kreativität und Gemeinschaft. Ein besonderes Highlight war die nachhaltige Nähaktion: Aus ausgedienter Einsatzkleidung entstanden in Handarbeit Taschen und Turnbeutel - einzigartige Stücke mit Geschichte. Das Projekt war mehr als ein Bastelangebot. Es war ein Zeichen für Wertschätzung von Ressourcen und für die Fähigkeit, gemeinsam Neues zu schaffen.

Auch die Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 stellte einen wichtigen Meilenstein dar. Selbst die jüngsten Mitglieder bewiesen ihr Wissen und Können in den Bereichen Knoten, Gerätekunde und feuerwehrtechnische Aufgaben. Die erfolgreichen Prüfungen waren kein Zufall, sondern Ergebnis kontinuierlicher und engagierter Ausbildungsarbeit.

Leistung zeigt sich besonders im Wettbewerb. Die Jugendfeuerwehr Wildeshausen nahm erfolgreich am Kreis- sowie am Bezirksentscheid teil. Für den Landesentscheid hätte es in diesem Jahr ebenfalls gereicht, dieser fand jedoch leider nicht statt.

Ein weiterer Höhepunkt war die erfolgreiche Abnahme der Leistungsspange in Sandkrug. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung der Deutsche Jugendfeuerwehr. Sie verlangt körperliche Fitness, feuerwehrtechnisches Können, Schnelligkeit, Ausdauer und vor allem Teamgeist. Die erfolgreiche Teilnahme unterstreicht den hohen Ausbildungsstand und den starken Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.

Neben Ausbildung und Wettbewerben kam auch die Gemeinschaft nicht zu kurz. Das Zeltlager in Delmenhorst stärkte den Teamgeist nachhaltig. Gemeinsames Aufbauen, Lachen und Meistern von Herausforderungen schweißten die Gruppe weiter zusammen.

Ein besonderes Kapitel war zudem der selbst ausgerichtete Sportwettbewerb der Jugendfeuerwehren im Landkreis Oldenburg in Wildeshausen. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung eigenständig zu organisieren bedeutet Planung, Logistik und Teamarbeit auf allen Ebenen. Die Jugendfeuerwehr meisterte diese Aufgabe mit Bravour. Besonders bemerkenswert: Das Ausbilderteam bereitete geneinsam mit den Kindern rund 300 Kebab in Eigenregie zu - ein eindrucksvolles Zeichen für Engagement und Leidenschaft über das normale Maß hinaus.

Den Jahresabschluss bildete die Weihnachtsfeier mit einem Ausflug in die Niederlande. Begeistert von amerikanischen Einsatzfahrzeugen und beeindruckt von großer Gastfreundschaft ging es anschließend zur gemeinsamen Übernachtung ins Feuerwehrhaus. Dort wurde zusammen gekocht, gegessen und auf das Jahr zurückgeblickt - Momente, die Vertrauen und Zugehörigkeit stärken.

Eine Zahl prägte den Abend besonders: 11.508,13 Stunden. Diese Stunden stehen für Ausbildung, Wettbewerbe, Organisation, Gemeinschaft und Engagement. Sie belegen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit, die Teamorientierung und die Verantwortungsbereitschaft der Jugendfeuerwehr Wildeshausen.

Ein bewegender Moment der Versammlung waren die Ehrungen verdienter Mitglieder und Unterstützer. Maja van den Berg erhielt das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr für ihr außergewöhnliches soziales Engagement. Nach einem verheerenden Brand bei ihrer Freundin Kira Grusljak holte sie diese bereits am nächsten Tag zur Ablenkung mit zur Jugendfeuerwehr. Aus dieser Geste der Freundschaft entstand eine beeindruckende Entwicklung: Kira ist seitdem engagiertes Mitglied und legte bereits nach nur eineinhalb Jahren erfolgreich die Leistungsspange ab - ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt sind. Es ist der erste Fall dieser Ehrung der Jugendfeuerwehren im Landkreis Oldenburg.

Ebenfalls geehrt wurden Julia van den Berg als engagierte Elternvertretung sowie Betreuerin Anne Thale für ihren unermüdlichen Einsatz in der Nachwuchsarbeit. Die Jugendsprecher Jasper van den Berg, Maja van den Berg und Ben Noack erhielten als Anerkennung für ihre verantwortungsvolle Arbeit und ihren Einsatz für die Gruppe ein Präsent.

Mit wertschätzenden Worten richtete Ortsbrandmeister Daniel Müller sein Grußwort an die Versammlung. Er begrüßte alle Anwesenden herzlich und betonte, wie wichtig die Jugendfeuerwehr für die Zukunft sei - "ihr seid die Retter von morgen". Besonders erfreulich: Seit Bestehen der Jugendfeuerwehr sind bereits 40 aktive Einsatzkräfte aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr übergetreten - ein starkes Zeichen nachhaltiger Nachwuchsarbeit.

Auch Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke lobte die Arbeit in Wildeshausen ausdrücklich. Die Jugendfeuerwehr Wildeshausen sei eine starke Gemeinschaft mit tollen Aktionen, kreativen Ideen und einem selbstbewussten Auftritt. Insgesamt zählen die Jugendfeuerwehren im Landkreis 501 Mitglieder, hinzu kommen 116 Kinder in den Kinderfeuerwehren.

Er überbrachte zudem die Grüße des Kreisbrandmeisters Frank Hattendorf und wies auf das bevorstehende Zeltlager in Bookholzberg in der ersten Woche der Sommerferien hin. Dazu lud er alle herzlich ein und sagte mit einem Augenzwinkern: "Ich fahre immer noch lieber aufs Zeltlager als in den Urlaub mit den Eltern - früher wie heute." Abschließend dankte er besonders den Betreuern und Jugendsprechern. Die geleistete Arbeit könne man kaum genug würdigen.

