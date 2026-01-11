FW Hagen: Warnung vor Glätte durch Eisregen
Hagen (ots)
In der Nacht zum Montag und in der frühen Morgenstunden kann es, witterungsbedingt, zu Glätte durch Eisregen kommen. Wir empfehlen besonders vorsichtig beim Verlassen von Haus und Wohnung zu sein, da Treppen und Wege glatt sein können. Wenn sie ein Fahrzeug nutzen müssen, bitte vorsichtig und vorausschauend fahren, auch Straßen können glatt sein.
