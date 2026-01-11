FW Hagen: Warnung vor Glätte durch Eisregen

Hagen (ots) - Die Feuerwehr Hagen wurde am Montagabend gegen 21:30 über die 112 zu einem Lagerhallenbrand in den Ortsteil Priorei gerufen. Aufgrund der Meldung wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die zuständige Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte es in einem Teil der Halle, in der auch Gasflaschen gelagert waren und das Feuer drohte sich auszubreiten. Die Alarmstufe ...

mehr