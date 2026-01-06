Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand in einer Lagerhalle -

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde am Montagabend gegen 21:30 über die 112 zu einem Lagerhallenbrand in den Ortsteil Priorei gerufen. Aufgrund der Meldung wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die zuständige Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte es in einem Teil der Halle, in der auch Gasflaschen gelagert waren und das Feuer drohte sich auszubreiten. Die Alarmstufe wurde daraufhin erhöht und weitere Kräfte entsandt. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen unter Kontrolle gebracht und auf einen Teil der Halle begrenzt werden, zum Ablöschen von Glutnestern musste das Dach der Halle geöffnet werden, dabei unterstützte das Technische Hilfswerk uns mit einem Bagger. Aufgrund der Witterung wurde ein Streufahrzeug angefordert, da durch das gefrierende Löschwasser Rutschgefahr bestand. Die benachbarte Bahnstrecke musste während der Maßnahmen gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt, der Einsatz konnte in den frühen Morgenstunden beendet werden. Eingesetzt waren ca. 80 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und der SEG Verpflegung.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell