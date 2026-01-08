Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Einsatz bei Stromausfall in Berlin beendet, die Kräfte aus Hagen kehren zurück.

Hagen (ots)

Nach drei arbeitsreichen Tagen in Berlin ist die Stromversorgung dort wiederhergestellt worden und das Notstromaggregat wird nicht mehr benötigt. Für das Einsatzteam aus Hagen geht damit ein interessanter und außergewöhnlicher Einsatz zu Ende bei dem wir mehrere Straßenzüge in Berlin Steglitz/Zehlendorf mit Strom versorgen konnten. Die Kameraden haben die Fahrzeuge bereits abfahrbereit gemacht, befinden sich auf dem Rückweg und werden heute Abend an ihrem Gerätehaus zurückerwartet.

