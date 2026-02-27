Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Vier neue "Mitglieder" für die Gemeindefeuerwehr Großenkneten

Gemeinde Großenkneten (ots)

Die Gemeindefeuerwehr Großenkneten freut sich über ganz besonderen Nachwuchs. Gleich vier neue "Mitglieder" wurden jetzt offiziell vorgestellt. Allerdings sprechen sie nicht, benötigen keine Verpflegung und halten bei Übungen erstaunlich still.

Die neue Übungspuppenfamilie besteht aus zwei "Erwachsenen" mit stattlichen 70 und 90 Kilogramm sowie zwei "Kindern" mit 20 und 30 Kilogramm Gewicht. Beschafft wurden die vier Puppen von der Gemeinde Großenkneten. Vorgestellt und anschließend an die Ortsfeuerwehren verteilt hat sie Gemeinde-Atemschutzwart Andreas Averbeck der sich sehr erfreut über die Verstärkung zeigte und augenzwinkernd festgestellte: "Sie widersprechen nicht, sind sehr geduldig und jederzeit einsatzbereit, das macht sie für uns zu perfekten Komparsen für alle möglichen Übungen."

Doch neben all dem Spaß steckt hinter der Anschaffung ein ernster Hintergrund: Die Puppen dienen bei realitätsnahen Übungsszenarien, insbesondere im Atemschutzeinsatz als Verletztendarsteller.

Ob als bewusstlose Feuerwehrkameraden in einem verqualmten Gebäude, als verletzte Personen nach einem angenommenen Unfall oder bei der simulierten Rettung aus einem oberen Stockwerk eines Wohnhauses, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Für die Atemschutztrupps bedeutet das: realistische Bedingungen, echtes Gewicht und damit ein Training, das im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen kann.

Die vier neuen Übungspuppen wurden auf die Ortsfeuerwehren verteilt. Je nach Übungsszenario können die Puppen aber auch flexibel ausgeliehen werden, sodass stets die passende "Personenzahl" zur Verfügung steht.

Notwendig geworden war die Neuanschaffung, weil die bisherigen Übungspuppen nach vielen Trainingsjahren deutliche Verschleißerscheinungen zeigten und größtenteils nicht mehr einsatzbereit waren. Umso größer ist nun die Freude bei Andreas Averbeck und den Einsatzkräften über die moderne und belastbare Ersatzbeschaffung.

Mit der neuen Übungspuppenfamilie ist die Gemeindefeuerwehr Großenkneten nun wieder bestens gerüstet und beweist einmal mehr, dass sie auch beim Thema Ausbildung ordentlich Gewicht in die Waagschale legt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell