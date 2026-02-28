Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Harpstedt

Bild-Infos

Download

Harpstedt (ots)

Am 27. Februar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Harpstedt im Marktkieker in Harpstedt statt. Ortsbrandmeister Thomas Heuermann eröffnete die Versammlung um 19:00 Uhr und begrüßte die anwesenden Ehrengäste, Vertreter aus Politik und Verwaltung, die Bürgermeister, die Alterskameraden, die Mitglieder des Fördervereins sowie die aktiven Einsatzkräfte. Zu Beginn wurde der verstorbenen Mitglieder der Feuerwehr Harpstedt gedacht.

Zum Jahreswechsel 2025/2026 zählte die Feuerwehr Harpstedt 69 aktive Kameradinnen und Kameraden. Die Jugendfeuerwehr umfasst 22 Mitglieder, der Seniorenkreis 27. Insgesamt gehören damit 118 Mitglieder der Feuerwehr an.

Im Jahr 2025 wurde die Wehr zu 74 Einsätzen alarmiert (Vorjahr: 62). Dies entspricht durchschnittlich rund sechs Einsätzen pro Monat. Die Einsätze gliederten sich in 32 Brandeinsätze, 12 Hilfeleistungen, 10 Verkehrsunfälle, 8 Unterstützungen des Rettungsdienstes, 6 sonstige Einsätze (unter anderem Absicherungen beim "Tanzrausch" und beim Schützenfest), 4 Fehlalarme sowie 2 Alarmübungen. Bei Verkehrsunfällen und Hilfeleistungen konnten 22 verletzte Personen gerettet werden.

Der Dienstplan wurde 2025 angepasst, um wieder verstärkt gemeinsame Übungen beider Züge durchzuführen. Die Rückmeldungen aus der Mannschaft waren positiv, sodass das Konzept auch 2026 fortgeführt wird. Insgesamt wurden 32 Dienste durchgeführt, um Technik, Taktik und Fahrzeugkunde zu vertiefen.

Bei den aktiven Mitgliedern wurden über 3.850 Dienststunden geleistet - rechnerisch mehr als 10 Stunden pro Tag im Jahresdurchschnitt. Die Jugendfeuerwehr erbrachte zusätzlich über 2.600 Stunden Ausbildungsarbeit. Hinzu kamen über 1.000 Einsatzstunden. Auch die Senioren engagieren sich regelmäßig, insbesondere bei der Pflege der Außenanlagen am Feuerwehrhaus.

Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden nahmen an Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene teil. Unter anderem wurden Atemschutzgeräteträger ausgebildet, Tageslehrgänge besucht sowie Fortbildungen, beispielsweise zur taktischen Ventilation, absolviert. Auf Landkreisebene wurden im vergangenen Jahr 60 neue Truppführerinnen und Truppführer nach einem neuen Ausbildungskonzept qualifiziert.

Seitens der Samtgemeinde stehen der Feuerwehr ein TLF 3000, ein HLF 20, ein SW 1000, ein MTF sowie ein Transportanhänger zur Verfügung. Ergänzt wird der Fuhrpark durch den Rüstwagen des Landkreises, der in Kombination mit dem HLF insbesondere für technische Hilfeleistungen im Bereich der Samtgemeinde sowie auf der Autobahn 1 eingesetzt wird.

Auf dem Rüstwagen wurden neue akkubetriebene hydraulische Rettungsgeräte (Schere und Spreizer) sowie zusätzliche technische Ausrüstung verlastet. Zudem sind dort nun vier Chemikalienschutzanzüge und zusätzliche Masken mit Funk-Kommunikationseinheiten untergebracht. Die Handhabung dieser Ausstattung erfordert intensive Ausbildung.

Die Ersatzbeschaffung für das 26 Jahre alte Tanklöschfahrzeug (Baujahr 2000) läuft. Das Fahrgestell soll im Mai von MAN an die Firma Albert Ziegler GmbH ausgeliefert werden. Die Auslieferung des neuen LF 20 ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Eine Arbeitsgruppe aus Feuerwehr, Gemeinde und Hersteller stimmt regelmäßig Details, insbesondere zur Beladung und Halterungstechnik, ab.

Der Förderverein unterstützt die Wehr unter anderem mit einem Abrollcontainer für Zeltlager, einem Tandemanhänger mit Planaufbau sowie einem 9-Sitzer-Bus, der vorrangig der Jugendfeuerwehr dient. Der Bus wird nicht für Einsätze genutzt; Unterhalt und Finanzierung erfolgen vollständig durch den Förderverein.

Bei der Schutzkleidung wurden große Teile bereits erneuert. Allerdings besteht weiterhin Handlungsbedarf, da während Reinigungs- und Austauschphasen nicht alle Einsatzkräfte vollständig ausgestattet werden können. Hier wird ein zusätzlicher Pufferbestand angestrebt.

Das Osterfeuer auf dem Dreiangel fand erneut am Samstag vor Ostern statt und war gut besucht. Ein besonderer Dank gilt der Familie Eiskamp für die Bereitstellung der Fläche sowie allen Unterstützenden. Auch das Konzert zum 1. Mai mit dem Jugendblasorchester der Feuerwehr Beckeln erfreute sich großer Resonanz.

Ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit ist die Brandschutzerziehung. Klaus Stiller führte im vergangenen Jahr drei Termine in Kindergärten durch und besuchte mit einem Demonstrationshaus zur Rauchentwicklung und Funktionsweise von Rauchmeldern die Einrichtungen. Zudem sind die Besuche der dritten Klassen der Grundschule im Feuerwehrhaus fester Bestandteil des Jahresprogramms. An zwei Tagen konnten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr erhalten.

Berichte der Fachwarte:

Die Jugendfeuerwehr unter Leitung von Jana Siemers blickt auf ein aktives Jahr zurück. Das Zeltlager fand in Delmenhorst statt. Neben Wettbewerben, einem Besuch des Wasserturms und verschiedenen Freizeitaktionen stand insbesondere der Teamgedanke im Mittelpunkt. Ein Ausflug führte in den Vogelpark Walsrode. Sieben neue Mitglieder konnten aufgenommen werden.

Die Seniorenabteilung mit 27 Mitgliedern wählte im Januar Jürgen Wachendorf zum neuen Sprecher. Sein Vorgänger Hans Peter Hellbusch wurde für sein Engagement gewürdigt. Die Gruppe unternahm mehrere Ausflüge und unterstützt regelmäßig Aktivitäten der Wehr. Die Jungsenioren mit 18 Mitgliedern berichteten über Fahrradtouren, Kohlgänge und ein Adventsessen. Beim Landkreisjubiläum in Falkenburg nahmen sie am Feuerwehrwettbewerb teil und erreichten nach intensiver Vorbereitung den zweiten Platz.

Zugführer Kai Constabel informierte über absolvierte Lehrgänge und die kontinuierliche Fortbildung innerhalb der Wehr. Atemschutzwart Dennis König, unterstützt seit einem halben Jahr von Stefan Schötschel, berichtete über die Arbeit der 31 Atemschutzgeräteträger. Zwei Einsatzkräfte wurden 2025 neu für den Atemschutzeinsatz qualifiziert.

Partnerschaft mit Loué

Im August fand ein Austausch mit der Partnerfeuerwehr in Loué statt. Neben fachlichem Austausch standen Besuche in Paris und im Europäischen Reitzentrum auf dem Programm. Der nächste Austausch ist für 2027 geplant.

Grußworte

Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel würdigte die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und betonte die gute personelle Aufstellung. Die hohe Nachfrage bei der Kinderfeuerwehr zeige das große Interesse am Ehrenamt. Fachbereichsleiterin Bettina Roland stellte sich der Versammlung vor und informierte über den Stand der Fahrzeugbeschaffung. Kreisbrandmeister Frank Hattendorf berichtete über aktuelle Entwicklungen im Brand- und Katastrophenschutz, darunter neue Dienstgrade, rechtliche Anpassungen sowie Investitionen in Fahrzeuge und Ausstattung. Die Feuerwehrtechnische Zentrale soll erweitert werden. Zudem wurden im Landkreis neue Ausbildungsstrukturen etabliert. Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl informierte über die geplante Weiterentwicklung des Feuerwehrhauses in Prinzhöfte sowie die bevorstehende Beschaffung neuer Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger. In Prinzhöfte steht künftig ein Löschroboter zur Verfügung, der vom Landkreis gestellt wird. Personalien Als neues Mitglied wurde Tamino Oebker aufgenommen. Im Zuge einer neuen niedersächsischen Verordnung wurden die Dienstgrade aller 92 Einsatzkräfte angepasst und entsprechend neu verliehen. Jana Siemers (seit 2011 Betreuerin) und Sascha Apels (seit 2013 stellvertretender Jugendfeuerwehrwart) wurden für ihre langjährige Arbeit in der Jugendfeuerwehr verabschiedet und geehrt. Die Funktion des Jugendfeuerwehrwartes übernehmen künftig Alexander Oebker, die des stellvertretenden Jugendfeuerwehrwartes Torsten Ziegler. Ortsbrandmeister Thomas Heuermann dankte abschließend Rat und Verwaltung, den Arbeitgebern der Einsatzkräfte, den Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde, der Kreisfeuerwehr, dem Kreisfeuerwehrverband, der Feuerwehrtechnischen Zentrale, dem Förderverein, den Senioren sowie den Angehörigen der Mitglieder für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell