Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Pferdrettung aus Graben

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 01.03.26, wurde um 08:42 Uhr die Feuerwehr Hude gemeinsam mit der Feuerwehr Neerstedt zu einer Tierrettung in den Kleinen Klosterweg in der Gemeinde Hude alarmiert. Dort war ein Pony in einen Graben gerutscht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Feuerwehr Neerstedt wurde aufgrund ihrer Ausbildung und Ausrüstung im Bereich der Großtierrettung direkt mit alarmiert. Erste Rettungsversuche unternahm die Besitzerin gemeinsam mit einem Landwirt, jedoch ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte bereiteten daraufhin die weitere Rettung vor. Auch ein Tierarzt war vor Ort, um den Gesundheitszustand des Tieres zu überwachen. Gemeinsam wurde das Pony schließlich schonend aus dem Graben gerettet. Dazu wurden Rundschlingen unter dem Tier positioniert, um es vorsichtig auf eine Kunststoffplattform zu ziehen. Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehrleuten anschließend, das Pony samt Plattform aus dem Graben zu ziehen. Das Tier war unterkühlt und stark geschwächt und wurde in die Obhut der Besitzerin gegeben. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der beiden Feuerwehren im Einsatz. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell