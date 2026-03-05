PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Personen Schlagen auf 45-Jährigen ein, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr schlugen auf dem Willy-Brandt-Platz in der Nähe des Taxistandes mehrere Personen auf einen 45-Jährigen ein und verletzten diesen hierbei leicht. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Während der Fahndung konnten die Beamten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 51 Jahren festnehmen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist noch unklar. Da es Hinweise darauf gibt, dass an der Auseinandersetzung mehr als nur die drei Festgenommenen beteiligt waren, sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:37

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtteil Waldhof - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 21:40 Uhr in eine Wohnung in der Höchster Straße und in eine weitere Wohnung in der Dieburger Straße ein. Die Täterschaft hebelte dabei in einem Fall die Balkontür und in dem anderen ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang. Hierdurch entstand an beiden Stellen Sachschaden in ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:17

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

    Mannheim (ots) - Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Im Kreuzungsbereich zwischen den Quadraten E 4 und D 4 kollidierten zwei Autos, als die Unfallverursacherin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet hatte. Eine 30-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Hyundai nach links ab, um in Richtung Schillerplatz zu fahren. Hierbei übersah sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren