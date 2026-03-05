Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Personen Schlagen auf 45-Jährigen ein, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr schlugen auf dem Willy-Brandt-Platz in der Nähe des Taxistandes mehrere Personen auf einen 45-Jährigen ein und verletzten diesen hierbei leicht. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Während der Fahndung konnten die Beamten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 51 Jahren festnehmen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist noch unklar. Da es Hinweise darauf gibt, dass an der Auseinandersetzung mehr als nur die drei Festgenommenen beteiligt waren, sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

