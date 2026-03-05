Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Im Kreuzungsbereich zwischen den Quadraten E 4 und D 4 kollidierten zwei Autos, als die Unfallverursacherin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet hatte.

Eine 30-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Hyundai nach links ab, um in Richtung Schillerplatz zu fahren. Hierbei übersah sie den Audi eines 30-Jährigen, der auf der Fahrbahn geradeaus in Richtung Paradeplatz fuhr. Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ereigneten sich zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrt einer Straßenbahn der Linie 7 musste kurzzeitig unterbrochen werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr wieder freigegeben.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell