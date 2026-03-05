Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jährige aus Heidelberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots)

Seit dem 10.02.2026 wird ein 29-jährige Frau aus Heidelberg vermisst. Zuletzt bestand an diesem Tag persönlicher Kontakt zu ihren Mitbewohnern. Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden. Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell