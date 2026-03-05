PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jährige aus Heidelberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots)

Seit dem 10.02.2026 wird ein 29-jährige Frau aus Heidelberg vermisst. Zuletzt bestand an diesem Tag persönlicher Kontakt zu ihren Mitbewohnern. Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden. Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:12

    POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag stürzte ein 55-jähriger Motorradfahrer von seiner Maschine und verletzte sich dabei. Der Mann war gegen 17:20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Heidelberger Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Hierbei ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:55

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6228756) ereignete sich am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Am Sportplatz im Leimener Stadtteil St. Ilgen. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der K 4156 von St. Ilgen kommend in Fahrtrichtung Sandhausen. Auf Höhe des Waldfriedhofes kam sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren