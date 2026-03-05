PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag stürzte ein 55-jähriger Motorradfahrer von seiner Maschine und verletzte sich dabei.

Der Mann war gegen 17:20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Heidelberger Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung von den eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Zweirad wurde leicht beschädigt. Die konkrete Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren in das Unfallgeschehen nicht involviert.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

