Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtteil Waldhof - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 21:40 Uhr in eine Wohnung in der Höchster Straße und in eine weitere Wohnung in der Dieburger Straße ein. Die Täterschaft hebelte dabei in einem Fall die Balkontür und in dem anderen ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang. Hierdurch entstand an beiden Stellen Sachschaden in bislang noch nicht zu beziffernder Höhe.

In beiden Fällen hatten es die unbekannten Personen auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Täterschaft flüchtete in beiden Fällen unerkannt in unbekannte Richtung.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell