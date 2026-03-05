PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtteil Waldhof - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 21:40 Uhr in eine Wohnung in der Höchster Straße und in eine weitere Wohnung in der Dieburger Straße ein. Die Täterschaft hebelte dabei in einem Fall die Balkontür und in dem anderen ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang. Hierdurch entstand an beiden Stellen Sachschaden in bislang noch nicht zu beziffernder Höhe.

In beiden Fällen hatten es die unbekannten Personen auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Täterschaft flüchtete in beiden Fällen unerkannt in unbekannte Richtung.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.

   So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:
   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:17

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

    Mannheim (ots) - Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Im Kreuzungsbereich zwischen den Quadraten E 4 und D 4 kollidierten zwei Autos, als die Unfallverursacherin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet hatte. Eine 30-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Hyundai nach links ab, um in Richtung Schillerplatz zu fahren. Hierbei übersah sie den ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:12

    POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag stürzte ein 55-jähriger Motorradfahrer von seiner Maschine und verletzte sich dabei. Der Mann war gegen 17:20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Heidelberger Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren