Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Gartenhäuser einer Kleingartenanlage - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag wurden mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Waidallee aufgebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Dienstag gegen 17:00 Uhr und Mittwoch gegen 09:00 Uhr gewaltsam mindestens drei Gartenhäuser der Anlage. Aus einem dieser Objekte wurden Lebensmittel von geringem Wert entwendet.

Der Aufbruch dreier weiterer Gartenhäuser derselben Kleingartenanlagen misslang der Täterschaft. Dennoch entstand durch den Versuch des gewaltsamen Öffnens ein Sachschaden.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell