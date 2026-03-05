PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Gartenhäuser einer Kleingartenanlage - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag wurden mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Waidallee aufgebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Dienstag gegen 17:00 Uhr und Mittwoch gegen 09:00 Uhr gewaltsam mindestens drei Gartenhäuser der Anlage. Aus einem dieser Objekte wurden Lebensmittel von geringem Wert entwendet.

Der Aufbruch dreier weiterer Gartenhäuser derselben Kleingartenanlagen misslang der Täterschaft. Dennoch entstand durch den Versuch des gewaltsamen Öffnens ein Sachschaden.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:37

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtteil Waldhof - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 21:40 Uhr in eine Wohnung in der Höchster Straße und in eine weitere Wohnung in der Dieburger Straße ein. Die Täterschaft hebelte dabei in einem Fall die Balkontür und in dem anderen ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang. Hierdurch entstand an beiden Stellen Sachschaden in ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:17

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

    Mannheim (ots) - Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Im Kreuzungsbereich zwischen den Quadraten E 4 und D 4 kollidierten zwei Autos, als die Unfallverursacherin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet hatte. Eine 30-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Hyundai nach links ab, um in Richtung Schillerplatz zu fahren. Hierbei übersah sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren