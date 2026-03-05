Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

Mannheim/BAB 6 (ots)

Wegen eines Fahrzeugbrands auf der A 6 wurden am Mittwochmorgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 9.30 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim ein Opel in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt werden. Während der anschließenden Aufräumarbeiten wurden ab 10.30 Uhr sukzessive einzelne Fahrstreifen wieder freigegeben. Gegen 16.30 Uhr waren alle Fahrspuren wieder befahrbar.

Auch eine nahegelegene Fußgängerbrücke musste vorübergehend gesperrt werden.

