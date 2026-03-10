PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größeres Einsatzgeschehen im Quadrat E 3, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nachdem am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in einem Wohngebäude im Quadrat E 3 mehrere Personen über Augen- und Atemwegsreizungen klagten, konnten die Einsatzmaßnahmen zwischenzeitlich beendet und die Anwohner zurück in deren Wohnungen gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person im Treppenhaus mehrere ungezielte Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hat. Bei einer Nachschau im Gebäudeinneren stellten die Einsatzkräfte entsprechende Patronenhülsen sicher. Mindestens 17 Menschen klagten über körperliche Beschwerden durch Augen- und Atemwegsreizungen. Ob Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizstoff versprüht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine der verletzten Personen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

