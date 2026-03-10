PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkte Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 20 Uhr am Sonntag und kurz nach 12 Uhr am Montag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Autos in der Steubenstraße. An einem Audi und einem Mercedes wurden Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Beide Autos waren auf privaten Stellplätzen geparkt gewesen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:35

    POL-MA: Mannheim: Müllcontainer in Unterführung in Brand gesetzt, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 23:30 Uhr entzündete eine noch unbekannte Täterschaft in der Rheingoldstraße einen Müllcontainer und gefährdete dadurch mehrere Anwohner. Der Müllcontainer befand sich in einer Unterführung unter einem Wohngebäude. Durch die Flammen wurde auch die Decke der Unterführung in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Brand auf das ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:11

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Bereits am Donnerstag, 05. März, verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Heidelberger Altstadt einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 77-jährige Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem Toyota auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. In Höhe des Bismarckplatzes musste sie auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren