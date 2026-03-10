Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sichtschutzzaun beschädigt, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bergstraße mehrere Sichtschutzelemente eines Privatanwesens. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehr als 150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, diese werden gebeten, sich während der üblichen Geschäftszeiten unter der Nummer 07263/5807 oder darüber hinaus beim Polizeirevier Sinsheim unter der Nummer 07261/690-0 zu melden

