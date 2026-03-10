PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag entwendeten unbekannte Täter am Bahnhofsvorplatz in Hockenheim ein verschlossen abgestelltes Fahrrad.

Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 11.15 Uhr das Schloss, mit dem das Fahrrad am Fahrradständer angeschlossen war, auf und ließen das Rad mitgehen. Zum Öffnen des Schlosses setzten die Täter dieses auf unbekannte Art in Brand, so dass sich dieses öffnete. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an. Inwiefern ein Zusammenhang mit weiteren gleichartigen Taten in der zurückliegenden Zeit besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
