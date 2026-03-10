Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich Hoffenheim nach einer Person, welche sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Bei der Suche kommt ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 186 cm groß, muskulöse Figur Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarzes T-Shirt

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell