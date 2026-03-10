POL-MA: Hoffenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich Hoffenheim nach einer Person, welche sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.
Bei der Suche kommt ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Die Person wird wie folgt beschrieben:
Männlich, 186 cm groß, muskulöse Figur Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarzes T-Shirt
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell