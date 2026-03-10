POL-MA: Hoffenheim/ RNK: Personensuche mit Hubschrauber abgeschlossen - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich Hoffenheim nach einer Person, welche sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei der Suche kommt ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, 186 cm groß, muskulöse Figur Bekleidung: ...

mehr