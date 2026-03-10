POL-MA: Hoffenheim/ RNK: Personensuche mit Hubschrauber abgeschlossen - PM Nr. 2
Hoffenheim/RNK (ots)
Die bereits berichteten Suchmaßnahmen nach einer männlichen Person, die sich im Bereich Hoffenheim in hilfloser Lage befand, sind abgeschlossen. Die Person konnte kurz vor 22:00 Uhr unverletzt in Hoffenheim angetroffen werden.
