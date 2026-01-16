Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf der Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Ellrich (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1004. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Landstraße aus Richtung Ellrich in Richtung Walkenried, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam die Verkehrsteilnehmerin von der Straße ab und kollidierte mit einem Erdhang. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

