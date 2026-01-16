Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall an Grundstückseinfahrt
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Freitag gegen 12 Uhr über einen Verkehrsunfall im Bereich Van-der-Foehr-Damm informiert. Ein Autofahrer beabsichtigte, von einem Grundstück aus, den Van-der-Foehr-Damm befahren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah der Fahrzeugführer hierbei vermutlich einen anderen Autofahrer, welcher die genannte Straße in Richtung Ricarda-Huch-Straße befuhr. Dieser wich dem einfahrenden Auto aus und kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug sowie mit einem Grundstückszaun. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Alle Beteiligten blieben unverletzt.
