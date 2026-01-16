LPI-NDH: Verkehrsunfall an Grundstückseinfahrt

Friedrichslohra (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 04.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1016, zwischen Keula und Friedrichslohra. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam des Lastkraftwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Straßengraben. In der weiteren Folge kippte das Fahrzeuggespann auf die Beifahrerseite und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn zum Liegen. Am Vormittag wurde das Fahrzeug mit entsprechenden Hilfsmitteln gebogen. Bis ...

