Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eisfläche betreten - Polizei warnt!

Birkungen (ots)

Ein wurde durch einen Bürger am Freitag dabei beobachtet, wie er die Eisfläche einer Talsperre bei Birkungen im Eichsfeld betrat. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld konnte der Mann im Bereich des teilweise gefrorenen Gewässers festgestellt werden - glücklicherweise bei bester Gesundheit und trockenen Fußes. Durch die Polizisten wurde der Mann belehrt die Talsperre nicht weiter zu betreten, da aufgrund der vorherrschenden Witterung mit dem Abtauen der Eisflächen zu rechnen ist.

Die Polizei weißt ausdrücklich daraufhin, dass Eisflächen grundsätzlich nicht zu betreten sind! Wer dies dennoch tut, setzt sich mitunter einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben aus!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell