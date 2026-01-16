Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Friedrichslohra (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 04.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1016, zwischen Keula und Friedrichslohra. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam des Lastkraftwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Straßengraben. In der weiteren Folge kippte das Fahrzeuggespann auf die Beifahrerseite und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn zum Liegen.

Am Vormittag wurde das Fahrzeug mit entsprechenden Hilfsmitteln gebogen. Bis etwa 10.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Inwieweit die Fracht schaden genommen hat ist derzeit nicht bekannt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell