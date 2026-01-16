PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw von der Straße abgekommen

Kehmstedt (ots)

Auf der Landstraße 1034 kam es am Donnerstag um 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Landstraße aus Richtung Friedrichsthal in Richtung Kehmstedt, kam hier von der Straße ab, kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Ihren Angaben nach nach war ein Tier, welches unvermittelt die Fahrbahn querte, ursächlich für den Unfall. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

