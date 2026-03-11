Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden Elektrowerkzeuge aus einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet.

Der Besitzer hatte seinen VW am Montag gegen 16:30 Uhr in der Wilhelmstraße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr zu diesem am Folgetag gegen 07:30 Uhr fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Außerdem wurden aus dem Innenraum mehrere Gegenstände entwendet. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat eine bislang unbekannte Täterschaft neben Bohrmaschinen auch einen Akkuschrauber sowie eine Flex und einen Rucksack mit weiterem Werkzeug entwendet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit nicht konkret beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

