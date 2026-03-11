Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - PM 2

Speyer (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr auf der BAB 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Hockenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6233140). Nach derzeitigen Erkenntnissen war es zunächst auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrfahrunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. In Folge Zusammenstoßes kam es auf demselben Fahrstreifen zu einem weiteren Unfall, bei dem ebenfalls zwei Autos beteiligt waren. Während bei dem ersten Unfall lediglich Sachschaden in bislang nicht zu beziffernder Höhe entstand, gab es bei dem zweiten zwei verletzte Personen. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Der linke Fahrstreifen ist weiter für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten gesperrt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen weiter. Zwischenzeitlich hat sich ein Rückstau von mindestens fünf Kilometern Länge gebildet. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten die Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell