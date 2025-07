Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Graffiti - Tatverdächtiger gestellt

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Dienstag (29.07.2025) auf Mittwoch (30.07.2025) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 00:30 Uhr vier verdächtige Personen am Gehrenberg in Herford. Diese sprühten offenbar ein Graffiti an ein Gebäude. Hinweise von Anwohnern führten dazu, dass in Tatortnähe einer der Verdächtigen durch Polizeibeamte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte. Bei der Person handelte es sich um einen 18-jährigen Detmolder. Der durch das Aufbringen des Graffitis entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

