Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag wurde eine 14-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Die 14-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie schließlich auf die Fahrbahn wechseln wollte, drehte sie sich zur Seite und schaute nach hinten. Hierdurch verlor sie das Gleichgewicht und geriet nach links auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem BMW einer 65-jährigen Frau. Die 14-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell