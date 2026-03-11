Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taschendieb erbeutet über 1.000 Euro Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag wurde einer 73-jährigen Frau in einem Ladengeschäft in der Mannheimer Innenstadt aus dem Rucksack unbemerkt der Geldbeutel entwendet.

Die Dame hielt sich zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr in einem Ladengeschäft im Quadrat P7 auf. Dabei fiel ihr ein bislang unbekannter Mann auf, der sie im Verlauf ihres Einkaufs mehrmals anrempelte. Wie sich im Nachgang herausstellte, nutzte der Tatverdächtige diese Ablenkungsmanöver gezielt aus, um unbemerkt einen schwarzen Ledergeldbeutel aus dem Rucksack der 73-Jährigen zu entwenden. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte und feststellen musste, dass ihr Rucksack offenstand und kein Geldbeutel mehr zu finden war. In diesem befanden sich zum Tatzeitpunkt etwa 1.000 Euro Bargeld, Ausweisdokumente sowie diverse weitere Karten.

Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 bis 35 Jahre alt - etwa 170 cm groß - schlanke Statur - helle Haare - bekleidet mit heller, sportlicher Oberbekleidung

Personen, die Hinweise zur beschriebenen Person geben können oder im genannten Zeitraum in der Mannheimer Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 1258-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Rucksäcke sichern: Tragen Sie Rucksäcke möglichst vor dem Körper oder verwenden Sie Modelle mit verdeckten Reißverschlüssen. Lassen Sie Rucksäcke beim Einkaufen niemals unbeaufsichtigt hinter dem Rücken hängen. - Ablenkungsmanöver erkennen: Taschendiebe arbeiten häufig mit bewusstem Körperkontakt wie Anrempeln oder Anstupsen, um ihre Opfer abzulenken. Werden Sie in einem Geschäft wiederholt von derselben Person berührt oder gedrängt, bringen Sie Ihre Wertsachen umgehend in Sicherheit. - Bargeld reduzieren: Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie tatsächlich benötigen. - Wertsachen aufteilen: Verteilen Sie Bargeld, Ausweis und Karten auf verschiedene Taschen oder Behältnisse, um bei einem Diebstahl nicht alles auf einmal zu verlieren. - Aufmerksam bleiben: Seien Sie in belebten Bereichen wie Innenstädten, Einkaufspassagen oder Märkten besonders wachsam - besonders ältere Menschen werden von Taschendieben gezielt als vermeintlich leichte Opfer ausgewählt. - Im Ernstfall: Erstatten Sie bei einem Diebstahl umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle und sperren Sie betroffene Karten sofort über den zentralen Sperr-Notruf 116 116.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell