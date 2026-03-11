PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der B44 - 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Sandhofen mit zwei beteiligten Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Eine 19-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto der Marke Mini Cooper stadteinwärts auf der B44 und hielt an der Kreuzung zur Viernheimer Straße an der Ampelanlage. Als die Ampel auf Grün wechselte, bog sie mit ihrem Mini Cooper links in die Viernheimer Straße ein.

Zeitgleich fährt ein 44-jähriger Mann mit seinem Jeep auf der B44 in entgegengesetzter Richtung und passiert den Kreuzungsbereich an der Viernheimer Straße, obwohl die für ihn geltende Ampel Rotlicht zeigte. Infolgedessen kam zur Kollision zwischen den Autos.

Beide Autos werden durch den Zusammenstoß beschädigt und es entsteht Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro.

Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

