Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger beschädigt Fensterscheibe eines Cafes

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr beschädigte ein 23 Jahre alter Mann die Fensterscheibe eines Cafés in der Hauptstraße und flüchtet im Anschluss. Zuvor soll es zwischen dem Mann sowie weiteren Gästen des Cafes aus unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Der Mann wurde daraufhin durch das Personal des Cafés verwiesen. Bereits beim Verlassen des Cafés versuchte er, einen Billardtisch umzuwerfen, was ihm jedoch misslang. Draußen angelangt, nahm der betrunkene 23-Jährige einen Metallstuhl eines gegenüberliegenden Restaurants an sich und warf diesen gegen die Fensterscheibe des Cafés, wodurch die Scheibe beschädigt wurde und Sachschaden entstand. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht in Richtung Altstadt Mitte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell