Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad, PM 3 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226296 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226343) ereignete sich am Sonntag den 1. März, gegen 16:15 Uhr, auf der L 600 zwischen Gaiberg und Lingental ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer mit einer Yamaha R1 die L 600 von Gaiberg kommend in Fahrtrichtung Lingental. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zur Fahrbahnmitte und touchierte zunächst einen entgegenkommenden Renault Twingo. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte frontal mit einem hinter dem Renault fahrenden Mercedes CLA. Der 58-Jährige Motorradfahrer erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 77-jährige Fahrer des Renault sowie der 30-jährige Fahrer des Mercedes und weitere Insassen blieben körperlich unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Geschehens unter Schock.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um die Mithilfe aller Unfallzeuginnen und Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

