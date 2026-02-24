PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Außenspiegeldiebstählen

Klein-Winternheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Klein-Winternheim zu 
einer Serie von Außenspiegeldiebstählen. Ein oder mehrere Täter 
montierten teilweise die Außenspiegel von Autos ab und entwendeten 
diese. Stellenweise wurde auch nur das Spiegelglas gestohlen oder das
Gehäuse beschädigt. Betroffen waren die Straßen:

-	Im Quellborn
-	Ahornstraße
-	Karthause
-	Lindenstraße
-	Birkenstraße
-	Ulmenstraße

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht gemacht haben oder 
weitere Geschädigte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 
Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. 
Hinweise können auch per E-Mail unter  pimainz3@polizei.rlp.de an die 
Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

