Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Außenspiegeldiebstählen

Klein-Winternheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Klein-Winternheim zu einer Serie von Außenspiegeldiebstählen. Ein oder mehrere Täter montierten teilweise die Außenspiegel von Autos ab und entwendeten diese. Stellenweise wurde auch nur das Spiegelglas gestohlen oder das Gehäuse beschädigt. Betroffen waren die Straßen: - Im Quellborn - Ahornstraße - Karthause - Lindenstraße - Birkenstraße - Ulmenstraße Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht gemacht haben oder weitere Geschädigte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell