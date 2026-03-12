Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Polizei nimmt Einbrecher fest - Stuhr, Einbruch in Autohaus ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizei nimmt Einbrecher fest

Am Mittwochmittag hat die Polizei an einer ehemaligen Gärtnerei in Stuhr drei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 12.30 Uhr beobachtete eine Zeugin drei Männer, die augenscheinlich in eine ehemalige Gärtnerei einbrechen. Die Männer überwanden zunächst einen Zaun, anschließend öffneten sie mindestens ein Gewächshaus. Am Ende des Grundstücks drangen sie schließlich gewaltsam in das verlassene Wohnhaus ein. Die Zeugin rief die Polizei, die schnell mit mehreren Streifenwagen eintraf und das Gelände abriegelte. Die drei Männer im Alter von 46, 50 und 53 Jahren konnten noch auf dem Gelände angetroffen und festgenommen werden. Sie wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung des Pkw konnte die Polizei eine geringe Menge Betäubungsmittel sicherstellen. Der 53-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz eines Führerscheines.

Stuhr - Einbruch in Autohaus

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude eines Autohauses in der Varreler Landstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten Geräte und Werkzeug im Wert von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

