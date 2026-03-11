Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Sachverhalt mit verletzter Frau nicht zutreffend ---

Diepholz (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 23:30 Uhr teilte ein 30-jähriger Kraftfahrer der Polizei mit, dass er an der Varreler Straße in Wagenfeld eine leicht bekleidete Frau mit einer Kopfverletzung am Straßenrand festgestellt habe, die spurlos in der Dunkelheit verschwunden sein soll. Die daraufhin sofort veranlassten, umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der beschriebenen Frau.

Die weiteren intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Diepholz haben ergeben, dass der behauptete Sachverhalt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Form vorgelegen hat. In den späteren Aussagen des Zeugen sind deutliche Widersprüche aufgetreten. Insbesondere die Angaben zu einer stark blutenden Kopfverletzung wurden revidiert. Es sind damit letztlich keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass ein Gewaltdelikt bzw. eine Notsituation vorgelegen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell