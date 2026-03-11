Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Diebstahl von Kompletträdern - Syke, versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Lemförde, Hausfriedensbruch und Belästigung durch 44-jährige Frau ---

Diepholz (ots)

Weyhe, Diebstahl von Kompletträdern

Ein unbekannter Täter bockte in Weyhe, Am Busbahnhof, dortiger Parkplatz in Bahnhofsnähe, im Zeitraum vom 06.03.2026, 10:00 Uhr bis 10.03.2026, 06:30 Uhr den Mercedes-Benz GLE des Geschädigten auf Pflastersteine auf und entwendete die Kompletträder des Fahrzeugs. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Syke, versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 06.03.2026, 12:00 Uhr bis 10.03.2026, 07:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Syke, Ortsteil Okel, An der Beeke, gewaltsam einzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Täter offensichtlich nicht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

Lemförde, Hausfriedensbruch und Belästigung durch 44-jährige Frau

Am Vormittag des 10.03.2026, gegen 11:15 Uhr betrat eine 44-jährige Lemförderin trotz bestehenden Hausverbots ein Einzelhandelsgeschäft in der Pommernstraße sowie ein Geschäft in der Hauptstraße, beide jeweils in Lemförde, und belästigte die dortigen Kunden, indem sie diese anfasste, ihr Kleid hochzog und fluchte. Die Frau wurde durch die Polizei zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

