PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Diebstahl von Kompletträdern - Syke, versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Lemförde, Hausfriedensbruch und Belästigung durch 44-jährige Frau ---

Diepholz (ots)

Weyhe, Diebstahl von Kompletträdern

Ein unbekannter Täter bockte in Weyhe, Am Busbahnhof, dortiger Parkplatz in Bahnhofsnähe, im Zeitraum vom 06.03.2026, 10:00 Uhr bis 10.03.2026, 06:30 Uhr den Mercedes-Benz GLE des Geschädigten auf Pflastersteine auf und entwendete die Kompletträder des Fahrzeugs. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Syke, versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 06.03.2026, 12:00 Uhr bis 10.03.2026, 07:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Syke, Ortsteil Okel, An der Beeke, gewaltsam einzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Täter offensichtlich nicht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

Lemförde, Hausfriedensbruch und Belästigung durch 44-jährige Frau

Am Vormittag des 10.03.2026, gegen 11:15 Uhr betrat eine 44-jährige Lemförderin trotz bestehenden Hausverbots ein Einzelhandelsgeschäft in der Pommernstraße sowie ein Geschäft in der Hauptstraße, beide jeweils in Lemförde, und belästigte die dortigen Kunden, indem sie diese anfasste, ihr Kleid hochzog und fluchte. Die Frau wurde durch die Polizei zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:47

    POL-DH: --- Sulingen - Pkw gerät in Brand ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr geriet im Hasseler Feldweg ein Pkw in Brand. Aufgrund eines technischen Defektes entstand im Motorraum des Pkw während der Fahrt ein Feuer. Der Fahrer des Pkw Smart stoppte die Fahrt, verließ das Fahrzeug und rief die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht verhindern, dass der Pkw völlig ausbrannte. Der Fahrer bleib unverletzt. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 17:01

    POL-DH: --- Stuhr - Schwerer Verkehrsunfall mit vier zum Teil schwer Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr kollidierten auf der Ortsumgehung Brinkum Abfahrt B 6 (Brinkum) zwei Pkw, dabei wurde eine Person lebensgefährlich, zwei schwer und eine leicht verletzt. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Ortsumgehung aus Richtung Bremen kommend. Er befuhr den Rechtsabbiegestreifen in Richtung B 6, änderte aber dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren