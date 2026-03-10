PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Weyhe und Asendorf, Einbrüche und Kupferdiebstahl - Bassum, Diebstähle aus Pkw ---

Diepholz (ots)

Stuhr und Weyhe - Einbrüche in Wohnhäuser

Am letzten Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag bis Montag, sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Moordeicher Landstraße in Stuhr eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangte so ins Haus. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt und vermutlich ohne Diebesgut.

Zwischen 12.15 Uhr und 13.45 Uhr am gestrigen Montagmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dürerstraße in Weyhe eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Fenster zum Schlafzimmer in das Haus. Dort wurden mehrere Schränke und Schubläden durchsucht. Mit Goldschmuck als Diebesgut verließen die Täter unerkannt das Haus wieder.

Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Asendorf - Kupferrohre entwendet

Aus dem Keller eines in Renovierung befindlichen Wohnhaus in der Uepser Straße haben Unbekannte am letzten Wochenende Kupferrohre im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Die Täter betraten das Wohnhaus und montierten die bereits verbauten Kupferrohre im Keller wieder ab.

Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Zwei Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben am Montag in Bassum zwei Pkw aufgebrochen und Wertsachen entwendet. In der Marie-Hackfeld-Straße wurde zwischen 07.15 Uhr und 15.30 Uhr die Heckscheibe eines Pkw Volvo eingeschlagen. Im Eschenhäuser Weg wurde gegen 14.10 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines VW-Golf eingeschlagen. Aus beiden Fahrzeugen wurden Wertsachen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

