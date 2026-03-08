Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Schwerer Verkehrsunfall mit vier zum Teil schwer Verletzten ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr kollidierten auf der Ortsumgehung Brinkum Abfahrt B 6 (Brinkum) zwei Pkw, dabei wurde eine Person lebensgefährlich, zwei schwer und eine leicht verletzt.

Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Ortsumgehung aus Richtung Bremen kommend. Er befuhr den Rechtsabbiegestreifen in Richtung B 6, änderte aber dann sein Vorhaben, um doch geradeaus Richtung Seckenhausen zu fahren. Ein 76-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw BMW die Ortsumgehung aus Richtung Seckenhausen und wollte an der Einmündung nach links Richtung B 6 abbiegen. Beide Pkw kollidierten frontal, dabei wurde ein Pkw gegen einen wartenden Pkw geschleudert.

Im VW wurde der Fahrer leicht und seine 57-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im BMW wurde der Fahrer schwer und seine 80-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie alle wurden von mehreren Notärzten und dem Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

In dem wartenden Pkw, gegen den einer der Unfallbeteiligten geschleudert wurde, blieben der 17-jährige Fahrer und seine Mutter (Begleitung BF 17) unverletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 60000 Euro.

Die Ortsumgehung Brinkum ist für die Unfallaufnahme weiterhin voll gesperrt.

