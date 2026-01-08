POL-WES: Kreis Wesel - Schnee und Glätte sorgen für 78 Unfälle
Wesel (ots)
In der Zeit von Mittwoch (06:00 Uhr) bis heute Morgen (06:00 Uhr) kam es im Kreis Wesel zu insgesamt 78 witterungsbedingten Einsätzen.
Bei den meisten Unfällen blieb es bei Blechschäden.
Teilweise waren Fahrzeuge mit Sommerbereifung in die Unfälle verwickelt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben. In Rheinberg wurde ein Streuwagen angefahren.
