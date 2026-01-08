PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Schnee und Glätte sorgen für 78 Unfälle

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwoch (06:00 Uhr) bis heute Morgen (06:00 Uhr) kam es im Kreis Wesel zu insgesamt 78 witterungsbedingten Einsätzen.

Bei den meisten Unfällen blieb es bei Blechschäden.

Teilweise waren Fahrzeuge mit Sommerbereifung in die Unfälle verwickelt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben. In Rheinberg wurde ein Streuwagen angefahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

