Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Zwischenbilanz: Eis und Schnee

Kreis Wesel (ots)

Schnee und Glätte haben in der vergangenen Stunde auf den Straßen im Kreis Wesel für einige Unfälle gesorgt.

Von 12:00 bis 13:00 ereignen sich rund 30 Unfälle. Ein Schwerpunkt lag dabei in Dinslaken. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

BH/

