POL-WES: Kreis Wesel - Zwischenbilanz: Eis und Schnee
Kreis Wesel (ots)
Schnee und Glätte haben in der vergangenen Stunde auf den Straßen im Kreis Wesel für einige Unfälle gesorgt.
Von 12:00 bis 13:00 ereignen sich rund 30 Unfälle. Ein Schwerpunkt lag dabei in Dinslaken. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.
