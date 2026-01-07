Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Moers (ots)

Am 29.12.2025 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Die beiden 14- und 15- Jährigen befanden sich zusammen auf einem E-Scooter und befuhren den Radweg an der Homberger Straße linksseitig in Richtung Römerstraße. An der Einmündung Lotharstraße beabsichtigte eine Pkw-Fahrerin auf die Homberger Straße einzubiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden Jugendlichen kamen zu Fall und verletzten sich leicht.

Die Pkw-Fahrerin brachte die Jugendlichen anschließend nach Duisburg-Bergheim und ließ sie auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters aussteigen. Die Personalien der Fahrerin stehen bislang nicht fest.

Daher bittet das Verkehrskommissariat 1 um Zeugenhinweise. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Ford Focus mit Moerser (MO) Städtekennung gehandelt haben. Dieser war besetzt mit zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

EG/Ref. 251229-1500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell