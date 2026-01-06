POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus
Neukirchen-Vluyn (ots)
Unbekannte Personen sind von Sonntag (14:30 Uhr) auf Montag (11:00 Uhr) in ein Feuerwehrgerätehaus am Bruckschenweg im Ortsteil Niep eingebrochen.
Sie brachen eine Zugangstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke im Inneren des Gebäudes. Die Unbekannten nahmen ein hydraulisches Kombigerät und einen elektronischen Bolzenschneider mit.
Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.
Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.
BH/ 260105-1118
