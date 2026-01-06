Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Personen sind von Sonntag (14:30 Uhr) auf Montag (11:00 Uhr) in ein Feuerwehrgerätehaus am Bruckschenweg im Ortsteil Niep eingebrochen.

Sie brachen eine Zugangstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke im Inneren des Gebäudes. Die Unbekannten nahmen ein hydraulisches Kombigerät und einen elektronischen Bolzenschneider mit.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 260105-1118

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell