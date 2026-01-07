Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Update: Eis und Schnee

Kreis Wesel (ots)

Update zur Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6191664

Inzwischen hat sich die Zahl auf 48 Unfälle erhöht. Dabei handelt es sich um Blechschäden.

Zusätzlich ist eine Person bei einem Unfall an der Jägerstraße in Dinslaken leicht verletzt worden.

