Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - 14-Jährige angefahren und geflüchtet - Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - 14-Jährige angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr Am Bahnhof angefahren und verletzt. Die 14-Jährige wollte im Kreisverkehr die Straße Am Bahnhof queren, als ein Pkw den Kreisverkehr in Richtung Am Bahnhof verlassen wollte. Die Fahrerin des Pkw übersah die Radfahrerin und beide kollidierten, dabei stürzte die 14-Jährige und verletzte sich leicht am Kopf. Die Fahrerin des Pkw hielt nicht an, sondern flüchtete und kam ihrer Pflicht nicht nach.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles und insbesondere die Pkw-Fahrerin sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 05.30 Uhr und 07.45 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lange Straße eingebrochen. Der Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein, durchsuchte mehrere Räume und öffnete auch gewaltsam einen Tresor. Mit Bargeld und Fahrzeugpapieren flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

