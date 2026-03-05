Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 09.00 Uhr in der Bassumer Landstraße wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Der 21-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Bassumer Landstraße (L 333) in Richtung Syke. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bassumer Straße war für ca. zwei Stunden für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell