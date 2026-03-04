PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Siedenburg, Einbruch in Kita - Sulingen, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Einbruch in Kita

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07 Uhr, sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Sportstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Kita ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Ein Pkw Ford Focus, abgestellt auf dem Seitenstreifen in der Straße Lönsplatz, wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Ford war am Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Seitenstreifen abgestellt worden. Der Schaden wurde am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr entdeckt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

