POL-DH: --- Lemförde - Einbruch, Einbruchsversuch in Kitas ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind im Laufe des letzten Wochenendes in zwei Kindertagesstätten in der Stettiner Straße eingebrochen bzw. haben dort versucht einzubrechen.

An der Kita Schatzinsel wurde auf der Rückseite eine Fensterglasscheibe zerstört. Durch das Fenster gelangten der oder die Täter in die Kita. Aus dem Büro wurde ein Laptop entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Auch an der Kita Lutherspatzen versuchten die Täter durch eine Außentür in die Tagesstätte zu gelangen. Als die Tür sich nicht öffnen ließ, nahmen sie von ihrem Vorhaben Abstand und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

