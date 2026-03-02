PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall - Sulingen, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr hat ein 26-jähriger Pkw-Fahrer auf der Diepholzer Straße (B 51) einen Auffahrunfall verursacht. Auf der Fahrt von Lemförde in Richtung Diepholz war der 26-Jährige auf den Pkw einer 21-jährigen Fahrerin aufgefahren. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Der 26-Jährige stand jedoch augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Ein erster Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.20 Uhr wurde in der Berliner Straße ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Seat Ibiza angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

